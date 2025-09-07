БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Присъствието на Доналд Тръмп забави финала на US Open при мъжете

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Причината е свързана с допълнителни мерки за сигурност.

Присъствието на Доналд Тръмп забави финала на US Open при мъжете
Слушай новината

Началото на финала на US Open при мъжете ще се забави сериозно. Причината е свързана с допълнителни проверки за сигурност, които са свързани с посещението на събитието от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава АП в неделя. В спора за трофея ще се срещнат Карлос Алкарас и Яник Синер.

Представители от тайните служби бяха разположени около Националния тенис център "Били Джийн Кинг". Зрителите и представителите на медиите се бяха изправени пред значително по-строги проверки в последния ден на турнира от Големия шлем в Ню Йорк в сравнение с предишните дни.

В резултат на засилените мерки за сигурност организаторите забавиха старта на двубоя за титлата между италианеца и испанеца Карлос Алкарас с най-малко половин час.

Над 24 хиляди зрители трябва да заемат местата си на "Артър Аш Стейдиъм", поясниха организаторите.

Доналд Тръмп често е посещавал различни спортни събития с голяма популярност, включително и финала на Световното клубно първенство по футбол в САЩ по-рано през това лято.

