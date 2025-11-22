БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Карлос Насар бе гост на гала вечер на шампионите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Други гости на събитието бяха също президентът на БФВТ Стефан Ботев, както и голяма част от легендите на България

световният шампион карлос насар дома галерия
Слушай новината

Олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар посети Карлово като гост на гала вечерта на шампионите, организирана по повод втория кръг от Държавното първенство по вдигане на тежести от спортния календар на БФВТ, чийто домакин е КВТ „Карлово“ с ръководител Иван Лухов, съобщиха от Общината. Състезанието се провежда в периода 19-23 ноември с финансовата подкрепа на Община Карлово.

На 21-и се състоя „ГАЛА ВЕЧЕР НА ШАМПИОНИТЕ“, която се превърна в уникално за България щанги шоу с участието на най-добрите мъже и жени, състезатели от националния отбор по вдигане на тежести. Те премериха сили в различни категории, а техните постижения се оценяваха по системата „Синклер“.

Заместник-кметът Антон Минев връчи един от символите на града - сребърна значка с лика на Васил Левски, на двамата най-добри състезатели по вдигане на тежести от карловския регион – Галя Шатова и Иван Димов. Галя се класира на първо място при жените, а Иван на второ при мъжете.

Гости на събитието бяха също президентът на БФВТ Стефан Ботев, както и голяма част от легендите на България – Асен Златев, Стефан Топуров, Златан Ванев, Румен Александров, Николай Пешалов, Ангел Генчев, Севдалин Маринов, Петър Петров, Донка Минчева, Андон Николов, Антон Коджабашев и други.

#Карлос Насар

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
1
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева неплатени сметки само за ден
2
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
3
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
5
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
6
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Вдигане на тежести

Стефан Ботев: Нямаме никакви разминавания с Карлос Насар
Стефан Ботев: Нямаме никакви разминавания с Карлос Насар
Дипломати и министри уважиха откриването на къща-музей „Наим Сюлейманоглу“ Дипломати и министри уважиха откриването на къща-музей „Наим Сюлейманоглу“
Чете се за: 03:47 мин.
Танислав Ангелов остана на девето място на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс Танислав Ангелов остана на девето място на европейското първенство по вдигане на тежести в Дуръс
Чете се за: 01:40 мин.
Габриел Маринов се поздрави с бронз от европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г Габриел Маринов се поздрави с бронз от европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г
Чете се за: 01:15 мин.
Дениз Данев спечели сребърен медал на европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г. Дениз Данев спечели сребърен медал на европейското първенство по вдигане на тежести за мъже до 23 г.
Чете се за: 01:37 мин.
Джан Зарков завърши на пето място на европейското първенство по вдигане на тежести Джан Зарков завърши на пето място на европейското първенство по вдигане на тежести
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...
Чете се за: 03:02 мин.
Регионални
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:40 мин.
Криминално
Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната Украйна създаде делегация за консултации по стъпките към спиране на войната
Чете се за: 01:40 мин.
Европа
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Обстановката в Разлог и Петрич се нормализира
Чете се за: 02:55 мин.
Регионални
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ