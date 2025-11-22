Карлос Насар бе гост на гала вечер на шампионите

Олимпийският и трикратен световен шампион Карлос Насар посети Карлово като гост на гала вечерта на шампионите, организирана по повод втория кръг от Държавното първенство по вдигане на тежести от спортния календар на БФВТ, чийто домакин е КВТ „Карлово“ с ръководител Иван Лухов, съобщиха от Общината. Състезанието се провежда в периода 19-23 ноември с финансовата подкрепа на Община Карлово.

На 21-и се състоя „ГАЛА ВЕЧЕР НА ШАМПИОНИТЕ“, която се превърна в уникално за България щанги шоу с участието на най-добрите мъже и жени, състезатели от националния отбор по вдигане на тежести. Те премериха сили в различни категории, а техните постижения се оценяваха по системата „Синклер“.

Заместник-кметът Антон Минев връчи един от символите на града - сребърна значка с лика на Васил Левски, на двамата най-добри състезатели по вдигане на тежести от карловския регион – Галя Шатова и Иван Димов. Галя се класира на първо място при жените, а Иван на второ при мъжете.

Гости на събитието бяха също президентът на БФВТ Стефан Ботев, както и голяма част от легендите на България – Асен Златев, Стефан Топуров, Златан Ванев, Румен Александров, Николай Пешалов, Ангел Генчев, Севдалин Маринов, Петър Петров, Донка Минчева, Андон Николов, Антон Коджабашев и други.