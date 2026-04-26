Карлос Насар: Надявам се ЦСКА скоро да започне да печели отново

Европейският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар коментира представянето на ЦСКА след загубата с 1:3 от Левски във Вечното дерби, непосредствено след завръщането си в България от първенството в Батуми.

"Със сигурност не съм щастлив, когато ЦСКА не печели. Не бих си позволил да коментирам треньорските решения. За такъв резултат вероятно има някакви грешки, но не бих си позволил да коментирам. Надявам се много скоро ЦСКА да започне да печели отново“, заяви Насар.

Щангистът, който е сред най-изявените привърженици на "червените“, разкри, че ще подкрепи отбора в предстоящия реванш срещу Лудогорец от полуфиналите за Купата на България.

"Ще бъда на стадиона и ще подкрепям отбора“, добави той.

Насар се завърна у нас с четвърта европейска титла, но въпреки личния си успех не скри разочарованието си от резултатите на любимия тим.