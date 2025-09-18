Кърсти Ковънтри: Олимпийското село в Милано е зашеметяващо

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри похвали Олимпийското село в Милано за Зимните олимпийски игри през 2026 година, казвайки, че е толкова впечатляващо, че дори ѝ се приискало да участва като спортист на Игрите.

Двукратната олимпийска шампионка по плуване от Зимбабве посети селото, разположено в квартал Порта Романа, което ще приеме около 1400 спортисти по време на Игрите.

"Стаите са красиви, фитнес залата, трапезарията. Всичко това съчетава история, култура и страст, с което е известна Италия“, каза тя пред репортери.

Разработено върху бивша железопътна гара като част от по-широко обновяване на района, селото ще бъде превърнато в студентско общежитие след Олимпийските игри, на които Милано и град Кортина д'Ампецо, един от най-известните ски курорти в Италия, ще бъдат съвместни домакини от 6 до 22 февруари.