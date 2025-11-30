Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона евро

Картина на фламандския художник от 17-ти век Петер Паул Рубенс, открита наскоро в частно имение в Париж, беше продадена за 2,3 милиона евро на търг във Версай.

Картината, озаглавена „Христос на кръста“, изобразява образ на Иисус Христос, прикован на кръста, с изглед към Голгота и град Йерусалим на заден план.

Снимка: БТА

Смятало се е, че „Христос на кръста“ е изчезнала през 1613 година, но тя е останала в семейството на художника Уилям Бугро в неговото ателие в Париж. След това картината се озовава във владение на собственик на имение в столицата. Там аукционерът Жан-Пиер Осена по-късно я забелязва по време на разпродажба на произведения на изкуството в имота.

Роден през 1577 година, Рубенс е една от водещите фигури на бароковото движение, най-известен с използването на религиозни и митологични теми в своите произведения.