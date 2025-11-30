БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Националният отбор на България за жени е световен шампион...
Чете се за: 03:20 мин.
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част...
Чете се за: 02:00 мин.
На Коледа - със сняг или без?
Чете се за: 01:50 мин.
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:32 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Картина на Рубенс, смятана за изгубена, е продадена за 2,3 милиона евро

По света
Картината, озаглавена „Христос на кръста“, изобразява образ на Иисус Христос, прикован на кръста

картина рубенс смятана изгубена продадена милиона евро
Картина на фламандския художник от 17-ти век Петер Паул Рубенс, открита наскоро в частно имение в Париж, беше продадена за 2,3 милиона евро на търг във Версай.

Картината, озаглавена „Христос на кръста“, изобразява образ на Иисус Христос, прикован на кръста, с изглед към Голгота и град Йерусалим на заден план.

Снимка: БТА

Смятало се е, че „Христос на кръста“ е изчезнала през 1613 година, но тя е останала в семейството на художника Уилям Бугро в неговото ателие в Париж. След това картината се озовава във владение на собственик на имение в столицата. Там аукционерът Жан-Пиер Осена по-късно я забелязва по време на разпродажба на произведения на изкуството в имота.

Роден през 1577 година, Рубенс е една от водещите фигури на бароковото движение, най-известен с използването на религиозни и митологични теми в своите произведения.

