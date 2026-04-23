БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Картинг емоция превзема Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Пистата е изцяло реновирана и разполага с чисто нов асфалт, отговарящ на най-високите стандарти за сцепление и сигурност.

Картинг писта Варна
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Най-добрите картинг любитеви в региона на Варна и не само се впускат в решителна битка за място на големия финал на „Red Bull Kart Fight 2026“. Тази неделя, 26 април, от 08:30 ч., Картинг писта Варна ще бъде домакин на регионалния полуфинал, който обещава безпрецедентни скорости и адреналин.

Домакинът на събитието, Картинг писта Варна, посреща състезателите и публиката в напълно нов облик. Пистата е изцяло реновирана и разполага с чисто нов асфалт, отговарящ на най-високите стандарти за сцепление и сигурност. Модернизацията на трасето гарантира по-бързи обиколки и още по-оспорвана надпревара между претендентите, които ще трябва да покажат максимума от своите умения в търсене на идеалната траектория.

Победителите от неделния полуфинал ще си осигурят участие в грандиозния национален финал на 31 май. За първи път най-бързите пилоти от София, Варна и Пловдив ще премерят сили в уникални градски условия в самото сърце на София, където ще се определи новият картинг шампион на България.

Залогът в тазгодишното издание на „Red Bull Kart Fight“ е по-висок от всякога. Големият победител ще получи изключителната възможност да се докосне до света на високите технологии и професионалния моторспорт. Шампионът ще замине за Австрия, където ще пилотира болид от Формула 4 на легендарната писта „Ред Бул Ринг“.

Безценната част от наградата е менторството – българската надежда във Формула 2 Никола Цолов, лично ще напътства победителя, споделяйки професионални съвети за управлението на болида и поведението на пистата.

Организаторите канят всички любители на високите скорости да подкрепят своите фаворити. Входът за публика е свободен. Състезанието започва точно в 08:30 ч., като емоциите и бензинът в кръвта са гарантирани през целия ден.

#картинг Варна #писта Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Моторни спортове

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ