Къртис Джоунс пътува за Милано, Ливърпул и Интер се разбраха за трансфера

Къртис Джоунс е получил разрешение от Ливърпул да пътува до Милано, където ще премине задължителните медицински прегледи преди очаквания си трансфер в Интер.

Според информация на Sky Sport Italia двата клуба са постигнали договорка за сделката. Италианският гранд ще плати 30 милиона евро, като сумата може да нарасне с още 5 милиона евро под формата на бонуси. В споразумението е включена и клауза, която ще осигури на Ливърпул процент от бъдеща продажба на английския халф.

Интер е изпратил официалната си оферта и тя вече е била приета от мърсисайдци. Очаква се 25-годишният Джоунс да пристигне в Италия днес, след което да премине медицинските тестове и да сложи подписа си под договора с „нерадзурите“ най-късно през уикенда.

Интересът на Интер към английския национал датира още от януари. До този момент обаче Ливърпул отказваше да намали първоначалните си финансови изисквания, които бяха за около 40 милиона евро.

Ситуацията се промени заради договора на Джоунс с английския шампион, който изтича в края на настоящия сезон. Самият футболист е готов да приеме новото предизвикателство и да продължи кариерата си в Серия А.