"Къщата на децата" – нов социален проект отваря врати до две години в София (СНИМКИ)

Десислава Кулелиева
Чете се за: 01:25 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
"Къщата на децата" е нов социален проект, който предвижда създаването на национален център и ще развива уменията на децата и младите хора. Той ще предостави достъпни социални и образователни услуги за деца, семейства и младежи, включително тези от уязвимите групи.

Организацията "Национална мрежа на децата" от години работи за реализацията на този проект и лично изпълнителният директор Георги Богданов. Това ще бъде споделено пространство, в което всяко дете ще има шанс да бъде чуто, подкрепено и насърчено да развие потенциала си.

Новата сграда ще бъде изградена на ул. "Софроний Врачански“ № 44. Тя ще е енергийно ефективна и организирана на три етажа с гъвкави пространства за обучение, срещи и различни дейности. Този проект е пример за единството на институциите, неправителствения сектор и местната власт.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Първа копка на обекта направиха министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, министърът на регионалното развитие Николай Найденов, кметът на София Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и кметът на район "Възраждане" Станислав Илиев.

