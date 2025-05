Каспер Рууд е първият полуфиналист в Мадрид

Каспер Рууд е първият полуфиналист на турнира от сериите Мастърс на клей в Мадрид с награден фонд над осем милиона евро. Норвежецът напомни за най-добрия си тенис срещу Даниил Медведев, когото отстрани с 6:3, 7:5 за точно 100 минути.

Това бе и втора победа за бившия №2 в света срещу тенисист от Топ 10 този турнир, след като на осминафиналите елиминира №4 Тейлър Фриц.

Руснакът, който влезе в двубоя с безупречен актив срещу този съперник (3-0), страдаше на собствен сервис още от началото, като спечели маратонски гейм за 1:1, но загуби следващото си подаване за 1:3, което даде повече от достатъчно предимство на поставения под №14. Рууд нямаше допълнителни проблеми в сервис геймовете си и затвори сета с 6:3.

Във втората част играта се изравни и двамата печелиха подаванията си без да допускат точки за пробив. При 5:5 обаче трикратният финалист в турнири от Големия шлем направи решаващата крачка и проби, а след това и потвърди успеха си на свой сервис.

