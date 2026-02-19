БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На четвъртфиналите Рууд ще се изправи срещу Себастиан Корда (САЩ), който преодоля сънародника си Алекс Микелсен с 6:3, 7:6(6).

Каспер Рууд разочарова домакините и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Делрей Бийч
Поставеният под номер две Каспер Рууд се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Делрей Бийч, Калифорния от сериите АТР 250 с награден фонд от 700 хиляди долара.

27-годишният норвежец отстрани представителя на домакините Маркос Хирон с 4:6, 7:6(6), 6:4 за два часа и 22 минути. Американецът започна силно и проби противника си при 2:2, което му достигна, за да спечели първия сет. Във втория Рууд успя да спечели едва след тайбрек, а в решаващия сет проби още при първия гейм. До края и двамата спечелиха подаванията си и норвежецът затвори срещата на свой сервис.

На четвъртфиналите Рууд ще се изправи срещу Себастиан Корда (САЩ), който преодоля сънародника си Алекс Микелсен с 6:3, 7:6(6).

Третият в схемата Флавио Коболи (Италия) елиминира Теранс Атман (Франция) със 7:5, 6:4 за час и 41 минути игра.

В четвъртфиналната фаза съперник на Коболи ще бъде квалификантът Колман Вон (Хонконг), който победи Брандън Накашима (САЩ) с 6:4, 7:6(4).

