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Катастрофа предизвика километрично задръстване на пътя Созопол – Приморско (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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катастрофа предизвика километрично задръстване пътя созопол ndash приморско снимки
Снимка: БНТ
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Километрично задръстване се образува на главния път Созопол – Приморско. По информация на пътуващи причината е лека катастрофа.

В района след разклона за Равадиново и преди входа на Приморско се е образувало километрично задръстване, като тапата е около 7 километра. Стотици пътуващи към морето остават блокирани в автомобилите си, тъй като няма обходен път.

В посока от Приморско към Созопол също се е образувало задръстване, тъй като някои от автомобилите, пътуващи към Приморско правят обратен завой заради километричната колона.

снимки: Елеана Цанова, БНТ

#километрично задръстване #тапа #лека катастрофа #Созопол #Приморско

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