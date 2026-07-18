Катастрофа предизвика километрично задръстване на пътя Созопол – Приморско (СНИМКИ)

Километрично задръстване се образува на главния път Созопол – Приморско. По информация на пътуващи причината е лека катастрофа.
В района след разклона за Равадиново и преди входа на Приморско се е образувало километрично задръстване, като тапата е около 7 километра. Стотици пътуващи към морето остават блокирани в автомобилите си, тъй като няма обходен път.
В посока от Приморско към Созопол също се е образувало задръстване, тъй като някои от автомобилите, пътуващи към Приморско правят обратен завой заради километричната колона.
снимки: Елеана Цанова, БНТ