Катастрофа в Стара Загора: Млад шофьор блъсна пешеходец на оживено кръстовище

22-годишна жена зад волана на лек автомобил помете 54-годишен мъж в Стара Загора тази сутрин. И двамата участници в инцидента са в болница.

Катастрофата е станала малко преди 9.00 часа на оживеното кръстовище между улиците "Отец Паисий" и "Августа Траяна". Веднага след сблъсъка младата водачка и пешеходецът са трансопртирани в Спешния център за прегледи и оказване на медицинска помощ.

От полицията уточниха, че заради ситуацията двамата не са тествани на място за употреба на алкохол. Вместо това ще им бъдат взети кръвни проби за лабораторен анализ.

Към момента трафикът в района на местопроизшествието остава временно спрян. На място продължават да работят полицейски екипи, които извършват оглед за изясняване на причините за инцидента.