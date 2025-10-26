Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана

Катастрофа на изхода на Монтана затруднява движението по Е-79. Водач на камион е загубил контрол над управлението близо до бившето предприятие „Камгарна“, поради което се налага специализирана техника да издърпа тежката машина.

Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“ и се осъществява поетапно в една лента и за двете посоки. Колони от автомобили са се образували след Монтана в посока Враца.

Няма официална информация за пострадали хора.