ИЗВЕСТИЯ

Катастрофа затвори пътя между Звъничево и Лозен

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Движението се осъществява по обходен път

катастрофа - Звъничево
Пътят между селата Звъничево и Лозен е временно затворен заради катастрофа между два автомобила. По първоначална информация има един пострадал, който се транспортира в МБАЛ – Пазарджик.

Движението се пренасочва по обходния маршрут Звъничево – Братаница – Ветрен Дол – Варвара – Септември. На място се извършва оглед.

На място са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик, сектор "Пътна полиция", пожарната и Спешна помощ.

Предстои извършването на оглед на местопроизшествието.

Снимка: ОД на МВР-Пазарджик

