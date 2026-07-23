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Каземиро подписа с Интер Маями, но МЛС разследва трансфера

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
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Трансферът е обект на разследване заради предполагаеми неправомерни действия при привличането на играча

Каземиро подписа с Интер Маями, но МЛС разследва трансфера
Снимка: БТА
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Бразилският национал Каземиро подписа договор до 2027 година с Интер Маями с опция за продължаване до юни 2029-а, съобщиха от футболния клуб от северноамериканската лига МЛС.

Трансферът обаче е обект на разследване заради предполагаеми неправомерни действия при привличането на играча.

„Мейджър Лийг Сокър разследва Интер Маями за неправомерно привличане на Каземиро. Лигата събира цялата информация по случая и ще се въздържи от допълнителни коментари, докато прегледът не приключи“, се казва в съобщение на МЛС.

В лигата има регламент, наречен процес на откриване, при който клубовете могат да добавят до петима играчи в списъка си и така получават първо право да подпишат с тях.

Каземиро, 34-годишният бивш полузащитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед, беше в списъка на ЛА Галакси, но бразилският национал, свободен агент след изтичането на договора му на „Олд Трафорд“ в края на миналия сезон, реши да подпише с Интер Маями, където ще бъде съотборник с аржентинската суперзвезда Лионел Меси.

Интер Маями и ЛА Галакси са постигнали споразумение за трансфера, но въпреки това той ще бъде разгледан от МЛС.

Каземиро спечели пет пъти Шампионската лига на Европа с Реал Мадрид и вдигна ФА Къп и Купата на лигата на Англия с Манчестър Юнайтед.

„Това, което ме мотивира най-много – и мисля, че това важи за всеки играч – е да печеля и да продължавам да се развивам. Проектът, който клубът ми представи, заедно с усилията на всички да ме доведат тук, означава много за мен. Изключително съм благодарен и нямам търпение да започна, за да мога да отвърна за това доверие – не само по време на 90-те минути на мача, но и всеки ден в тренировките. Всичко, което мога да кажа, е благодаря и ще дам всичко от себе си, за да върна обичта и доверието, които клубът ми е показал.“, заяви бразилският халф.

С 91 мача за националния отбор на „Селесао“, последният от които на осминафиналите на Мондиал 2026, бившият играч на Сао Пауло носи огромен опит на новия си клуб.

„Много се гордея да приветствам Каземиро и семейството му в Интер Маями. Той е човек и играч, когото отдавна уважавам. Той е победител, който е постигнал толкова много във футбола и след такава невероятна кариера с Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед съм щастлив, че реши да направи Маями своя нов дом.“, коментира съсобственикът на Интер Маями и бивш английски национал Дейвид Бекъм.

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#Мейджър лийг сокър (МЛС) #Каземиро

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