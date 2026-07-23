Каземиро подписа с Интер Маями, но МЛС разследва трансфера

Бразилският национал Каземиро подписа договор до 2027 година с Интер Маями с опция за продължаване до юни 2029-а, съобщиха от футболния клуб от северноамериканската лига МЛС.

Трансферът обаче е обект на разследване заради предполагаеми неправомерни действия при привличането на играча.

„Мейджър Лийг Сокър разследва Интер Маями за неправомерно привличане на Каземиро. Лигата събира цялата информация по случая и ще се въздържи от допълнителни коментари, докато прегледът не приключи“, се казва в съобщение на МЛС.

В лигата има регламент, наречен процес на откриване, при който клубовете могат да добавят до петима играчи в списъка си и така получават първо право да подпишат с тях.

Каземиро, 34-годишният бивш полузащитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед, беше в списъка на ЛА Галакси, но бразилският национал, свободен агент след изтичането на договора му на „Олд Трафорд“ в края на миналия сезон, реши да подпише с Интер Маями, където ще бъде съотборник с аржентинската суперзвезда Лионел Меси.

Интер Маями и ЛА Галакси са постигнали споразумение за трансфера, но въпреки това той ще бъде разгледан от МЛС.

Каземиро спечели пет пъти Шампионската лига на Европа с Реал Мадрид и вдигна ФА Къп и Купата на лигата на Англия с Манчестър Юнайтед.

„Това, което ме мотивира най-много – и мисля, че това важи за всеки играч – е да печеля и да продължавам да се развивам. Проектът, който клубът ми представи, заедно с усилията на всички да ме доведат тук, означава много за мен. Изключително съм благодарен и нямам търпение да започна, за да мога да отвърна за това доверие – не само по време на 90-те минути на мача, но и всеки ден в тренировките. Всичко, което мога да кажа, е благодаря и ще дам всичко от себе си, за да върна обичта и доверието, които клубът ми е показал.“, заяви бразилският халф.

С 91 мача за националния отбор на „Селесао“, последният от които на осминафиналите на Мондиал 2026, бившият играч на Сао Пауло носи огромен опит на новия си клуб.