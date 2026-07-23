Аржентинската футболна асоциация опроверга информацията, че Клаудио Тапия бе е бил за държан

Аржентинската футболна асоциация (АФА) опроверга информации на медии в САЩ, че нейният президент Клаудио Тапия и финансовият директор Пабло Товиджино са били привикани от властите в САЩ и че са им конфискувани мобилните устройства.

Медии в САЩ твърдят, че агенти на ФБР са задържали Тапия преди чартъра на националния отбор от Ню Йорк. От АФА обаче казват, че това се е случило не с Тапия или Товиджино, а с трето, неназовано лице.

Призовката е била към друг човек, който трябва да се яви пред съдебните власти и да предостави документи за комуникация с няколко души, включително служители на АФА. "Инфобае" твърди, че американците разследват търговски договори на федерацията за повече от 300 милиона долара, в които има съмнения за пране на пари.