Кейт Дъглас пренаписа историята в плуването с нов световен рекорд на 100 метра свободен стил

Американската звезда в плуването Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн. 24-годишната състезателка постигна впечатляващ резултат от 49.64 секунди по време на отборно състезание в американския град Уестмонт, подобрявайки собственото си върхово постижение.

Досегашният рекорд също принадлежеше на Дъглас и беше 49.93 секунди. Американката го беше поставила през 2025 година по време на етап от Световната купа по плуване в Канада.

Сега тя успя да свали още 29 стотни от секундата от най-доброто време в историята на дисциплината в 25-метров басейн, затвърждавайки позицията си сред водещите състезателки в световното плуване.

Постижението е поредният голям успех в кариерата на американката, която въпреки младата си възраст вече има впечатляваща колекция от отличия на най-високо международно ниво.

Кейт Дъглас е двукратна олимпийска шампионка и седемкратна световна шампионка, като продължава да демонстрира изключителна скорост и постоянство в басейна.