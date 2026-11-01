Кейт Дъглас пренаписа историята в плуването с нов световен рекорд на 100 метра свободен стил

Двукратната олимпийска шампионка подобри собственото си върхово постижение в 25-метров басейн, след като спря хронометрите на 49.64 секунди
Американската звезда в плуването Кейт Дъглас постави нов световен рекорд на 100 метра свободен стил в малък басейн. 24-годишната състезателка постигна впечатляващ резултат от 49.64 секунди по време на отборно състезание в американския град Уестмонт, подобрявайки собственото си върхово постижение.
Досегашният рекорд също принадлежеше на Дъглас и беше 49.93 секунди. Американката го беше поставила през 2025 година по време на етап от Световната купа по плуване в Канада.
Сега тя успя да свали още 29 стотни от секундата от най-доброто време в историята на дисциплината в 25-метров басейн, затвърждавайки позицията си сред водещите състезателки в световното плуване.
Постижението е поредният голям успех в кариерата на американката, която въпреки младата си възраст вече има впечатляваща колекция от отличия на най-високо международно ниво.
Кейт Дъглас е двукратна олимпийска шампионка и седемкратна световна шампионка, като продължава да демонстрира изключителна скорост и постоянство в басейна.