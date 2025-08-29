Керкез: Близо сме да направим отбор, който да бъде основа за бъдещето на ЦСКА

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез даде пресконференция преди гостуването на Славия от седмия кръг на Първа лига. Той обяви, че Лумбард Делова няма да бъде на разположение заради контузия и вярва, че нивото на отбора се подобрява.

„Светлината за мен е добрата енергия и игра. Славия е отбор с добър треньор, който знае всичко. Футболистите са млади. Винаги гостуванията там са трудни. Грешките трябва да са минимум, ако не вкараме - нищо няма да се промени", започна специалистът.

"Позицията за съдията е на клуба. Наясно съм със ситуацията. Сега не са виновни съдиите за резултатите на отбора. Искаме просто феърплей", категоричен бе той.

"Не е хубаво, когато всяка седмица някой напуска. До последния ден на трансферния прозорец ще работим за нови хора. От седмица работим спокойно, във физически аспект сме на високо ниво. Трябва да дадем време на футболистите, за да направим отбор", посочи Керкез. "Имаме добри футболисти. Когато правите отбор – не може да имат само качество, а и характер. Трябват и хора, които играят отборно. Всички трябва да имат една цел. Сега сме близо да направим отбор, който да бъде основа за бъдещето на ЦСКА. Още нямаме нужната дълбочина в състава", обясни старши треньорът на "червените".

"Проблемът основно е психологически. Малко е паника, когато не печелиш в ЦСКА. Никога мой отбор не е бил слаб физически. Додай сега тренира нормално, но три седмици не е играл… Делова няма да е в групата заради контузия, а Чорбаджийски е болен в последните два дни", разкри босненският специалист.

"Усещам подкрепата от клуба, както и от футболистите. Ако всичко беше нормално, щях да си тръгна сам. Сега обаче е нужно спокойствие и сме близо да направим нещо за бъдещето. След мача с Черно море усещах повече напрежение от феновете. В последния мач се видя добра енергия", каза още наставникът на ЦСКА.

"И аз търся решение на проблема с Ето‘о. Проблемът не е просто, че е сменил отбора. Работим с него, всички знаем за различните характери. Джеймс разбира ситуацията", добави той.