Керкез определи групата за двубоя с Черно море

Спорт
Треньорът на ЦСКА няма да може да разчита на две от новите си попълнения.

Душан Керкез
Треньорът на столичния ЦСКА Душан Керкез определи група от 21 състезатели за мача с Черно море по-късно днес на Националния стадион "Васил Левски". Както бе обявено вчера, от групата на "червените" отсъстват две от последните попълнения - дошлият от Берое нападател Леандро Годой все още няма работна виза, а албанското крило Кевин Додай е получил лека контузия на тренировка през седмицата. Другият нов - Дейвид Пастор, се очаква да бъде титуляр за ЦСКА в двубоя.

Изненадващо в групата попадна крайният защитник Мартин Стойчев, който почти две години лекува тежка контузия. През миналия сезон той е играл едва 23 минути за втория тим на ЦСКА във Втора лига.

Ето и групата на "червените":

Густаво Бусато

Марин Орлинов

Фьодор Лапоухов

Иван Турицов

Тибо Вион

Дейвид Пастор

Сейни Санянг

Лумбард Делова

Теодор Иванов

Адриан Лапеня

Петко Панайотов

Джеймс Ето'о

Илиан Илиев

Дейвид Сегер

Улаус Скаршем

Мартин Стойчев

Джейсън Локило

Георги Чорбаджийски

Иван Тасев

Йоанис Питас

Йоан Борносузов.

