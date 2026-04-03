Килиан Мбапе: Исках да напусна френския национален отбор след расистки обиди

Звездата на Реал Мадрид призна, че е бил близо до отказ от Франция след Евро 2021

килиан мбапе исках напусна френския национален отбор расистки обиди
Френската суперзвезда Килиан Мбапе разкри, че е бил на крачка да се откаже от националния отбор след вълна от расистки обиди, последвали пропуснатата му дузпа срещу Швейцария на Евро 2020.

"Исках да напусна националния отбор. Осъзнах, че съм поставил Франция много високо в приоритетите си, но щом се провалих, много хора започнаха да ме наричат маймуна и да ме обиждат“, споделя нападателят пред изданието The Bridge.

Мбапе признава, че рязката промяна в отношението към него е била тежък удар, особено след триумфа на Мондиал 2018, когато се превърна в национален герой.

"Паднах от много високо. Бях млад, спечелих световното първенство, а след това изведнъж получаваш това в лицето си“, допълва той.

Нападателят на Реал Мадрид коментира и критиките към играта си, свързани с по-слабата му работа в защита. Той признава, че това е аспект, който може да подобри, но подчертава, че приносът му в офанзивен план остава ключов.

Въпреки трудностите, Мбапе не се е отказал от националния отбор и продължава да бъде една от водещите фигури на Франция, като откровено говори за натиска и очакванията към футболистите на най-високо ниво.

