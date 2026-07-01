Килиан Мбапе: Меси ще вкара още голове, за мен е важна титлата

Килиан Мбапе е по петите на Лионел Меси за голмайсторския приз на Световното първенство по футбол, но французинът определи като приоритет вдигането на трофея в Ню Йорк на 19 юли, отколкото това да стане голмайстор на турнира.

27-годишният футболист отбеляза два гола за победата на Франция срещу Швеция с 3:0 на 1/16-финалите, за да се доближи на един гол от рекордните 19 гола на Меси на Световни първенства и да се изравни с него на върха на класацията при голмайсторите в това издание с шест.

„Целта е да стигнем колкото е възможно по-далеч - до финала на 19 юли и да се върнем тук“, каза Мбапе, който отбеляза своите 18 гола в 18 мача.

„Опитваме се да спечелим - правим го стъпка по стъпка. Разбира се, колкото повече голове вкараш, толкова по-високо се изкачваш в класацията - не казвам на никого нищо ново. Но също така съм убеден, че Лео ще вкара още голове, така че не се фокусирам твърде много върху това.

По-фокусиран съм върху противниците, с които може да се изправим, и колко близо сме до целта си: финала", каза още Мбапе пред репортери.

Аржентина на Меси се изправя срещу Кабо Верде на 1/16-финалите в петък.

Франция ще играе срещу Парагвай за място на четвъртфиналите, където ще се изправи срещу съ-домакините Канада или Мароко.

Парагвай предприе ултрадефанзивен подход срещу Германия, за да елиминира четирикратните световни шампиони след дузпи в понеделник и вероятно ще излезе със същата тактика срещу Франция във Филаделфия в събота.

„Сините“ няма да приемат нищо за даденост и ще си напишат домашното, предупреди Мбапе.

„Мисля, че ще продължим да работим отсега до мача с Парагвай, за да видим какво можем да подобрим, защото все още има някои детайли, които да изчистим“, каза той.

„Все пак мисля, че като цяло е положително и способността ни да вкарваме голове означава, че винаги имаме шанс да поведем в мачовете.“