Килиан Мбапе отбеляза своя мач №100 за Франция с послание към феновете

Килиан Мбапе отбеляза по специален начин своя юбилеен мач №100 с екипа на националния отбор на Франция. Капитанът на „петлите“ публикува емоционално послание в социалните мрежи след победата с 3:0 над Ирак във втория кръг от груповата фаза на световното първенство.

Pas de meilleur cadeau qu’une qualification pour fêter ma 100e sélection avec notre sélection. Nous sommes sur le bon chemin et allons continuer à vous rendre fiers.



@equipedefrance pic.twitter.com/Pqc1cDzDpb — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 23, 2026

27-годишният нападател беше сред големите герои за успеха на французите, след като реализира две попадения и помогна на тима си да си осигури място в елиминационната фаза на турнира.

"Няма по-добър подарък от това да отпразнувам стотния си мач за националния отбор с победа и достигане до фазата на елиминациите. На прав път сме и ще продължим да ви правим горди“, написа Мбапе в профилите си в социалните мрежи.

С достигането на кота 100 двубоя за Франция звездата на Реал Мадрид записа още едно впечатляващо постижение в кариерата си. Той се превърна в първия футболист в историята на френския национален отбор, който достига границата от 100 мача преди да навърши 30 години.

Мбапе продължава да бъде ключова фигура в състава на селекционера Дидие Дешан и една от големите надежди на Франция в битката за световната титла. След убедителния успех над Ирак „петлите“ вече гледат към елиминационната фаза с амбиции за нов силен поход към върха.