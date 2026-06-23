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Килиан Мбапе отбеляза своя мач №100 за Франция с послание към феновете

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Спорт
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Капитанът на „петлите“ отпразнува юбилея си с два гола срещу Ирак и класиране за елиминациите на световното първенство

Килиан Мбапе отбеляза своя мач №100 за Франция с послание към феновете
Снимка: AP Photo

Килиан Мбапе отбеляза по специален начин своя юбилеен мач №100 с екипа на националния отбор на Франция. Капитанът на „петлите“ публикува емоционално послание в социалните мрежи след победата с 3:0 над Ирак във втория кръг от груповата фаза на световното първенство.

27-годишният нападател беше сред големите герои за успеха на французите, след като реализира две попадения и помогна на тима си да си осигури място в елиминационната фаза на турнира.

"Няма по-добър подарък от това да отпразнувам стотния си мач за националния отбор с победа и достигане до фазата на елиминациите. На прав път сме и ще продължим да ви правим горди“, написа Мбапе в профилите си в социалните мрежи.

С достигането на кота 100 двубоя за Франция звездата на Реал Мадрид записа още едно впечатляващо постижение в кариерата си. Той се превърна в първия футболист в историята на френския национален отбор, който достига границата от 100 мача преди да навърши 30 години.

Мбапе продължава да бъде ключова фигура в състава на селекционера Дидие Дешан и една от големите надежди на Франция в битката за световната титла. След убедителния успех над Ирак „петлите“ вече гледат към елиминационната фаза с амбиции за нов силен поход към върха.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол # Килиан Мбапе

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