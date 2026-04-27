Килиан Мбапе отново е контузен, участието му в Ел Класико е под въпрос

Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе отново попадна в лазарета на Реал Мадрид, след като медицинските прегледи са установили мускулна травма.

От клуба съобщиха, че нападателят е получил контузия на полусухожилния мускул на левия крак, като състоянието му ще бъде наблюдавано в следващите дни.

Заради травмата Мбапе със сигурност ще пропусне двубоя срещу Еспаньол от следващия кръг в Ла Лига. Под сериозна въпросителна остава и участието му в дербито срещу Барселона, което е насрочено за 10 май.

Отсъствието на френската звезда би било сериозен удар за "белите“ в ключов етап от сезона, особено с оглед на предстоящия сблъсък с големия съперник. В Мадрид ще се надяват възстановяването му да протече възможно най-бързо, за да бъде на разположение за Ел Класико.