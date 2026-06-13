Милан даде нов договор на талантливия Валери Владимиров

Ръководството на Милан даде нов договор на българския защитник Валери Владимиров. 18-годишният играч е част от академията на "росонерите" от август 2024 г., а номинално е продукт на Ботев Пловдив.

Дължината на новия контракт не се споменава, но по всяка вероятност той е до лятото на 2029 г.

През изминалия сезон юношеският национал на България игра най-вече за втория отбор на Милан - "Футуро" в Серия Д, записвайки общо 21 мача и един гол. Владимиров изигра и 10 двубоя с едно попадение и една асистенция за Примаверата на Милан.

Централният бранител на три пъти беше на пейката на първия състав на колоса в официални мачове през изминалата кампания – срещу Бари (2:0) в първия кръг на Купата на Италия и в последните два мача от Серия А срещу Дженоа (2:1) и Каляри (2:3).