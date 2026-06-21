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Килиан Мбапе: Тук съм, за да спечеля световното първенство

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Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
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Капитанът на Франция заяви, че единствената му цел на Мондиал 2026 е титлата и определи Лионел Меси като най-добрия нападател в света

Килиан Мбапе: Тук съм, за да спечеля световното първенство
Снимка: AP Photo
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Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе заяви, че е напълно фокусиран върху спечелването на световното първенство, а личните рекорди остават на заден план. Нападателят говори пред медиите във Филаделфия ден преди двубоя на „петлите“ срещу Ирак от груповата фаза на Мондиал 2026.

"Искам да оставя следа в историята на моята страна. Напълно осъзнавам какво означава Световното първенство. Тук съм, за да се наслаждавам на момента, но най-вече съм тук, за да спечеля турнира. Продължаваме по пътя, който националният отбор следва през последните години. Разполагаме с много талантливи млади футболисти, но знаем, че пътят до титлата е дълъг. Спечелили сме само един мач и не бива да гледаме прекалено напред, защото световното първенство винаги е непредсказуемо“, коментира той.

Мбапе говори и за ролята си на терена, като подчерта, че се чувства комфортно на всяка позиция в атаката.

"Играл съм на три различни позиции в трите световни първенства, на които съм участвал. За мен най-важно е да бъда на терена. Всичко останало идва естествено“, каза нападателят.

Френският капитан отдели специално внимание и на съотборника си Майкъл Олисе, който впечатлява с изявите си на Мондиала.

"Той е изключителен футболист и профил, който се харесва на всеки. Имаме добра връзка на терена, но най-важното е качеството, което притежава цялата ни атакуваща линия“, смята Мбапе.

В навечерието на своя мач №100 с националната фланелка той бе попитан и за голмайсторските рекорди на световни първенства. Французинът обаче отново постави колективната цел над личните постижения.

„Знам, че Лионел Меси продължава да бележи. Това е Меси – той винаги вкарва. За мен най-важното е Франция да спечели световното първенство. Лионел Меси е най-добрият нападател в света. Заедно с Кристиано Роналдо те са на върха. Аз просто се опитвам да се развивам и да помагам на отбора си“, добави капитанът на „петлите“.

На въпрос за бъдещето си Мбапе не изключи възможността един ден да играе в Съединените щати, разкривайки, че вече е получавал покана от Дейвид Бекъм.

"Винаги съм харесвал американската култура и начина, по който хората там не се страхуват да бъдат амбициозни. Кой знае, може би някой ден. Дейвид Бекъм вече ме е питал дали бих дошъл“, завърши звездата на Франция.

#Мондиал 2026 #национален отбор на Франция по футбол # Килиан Мбапе

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