С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Кими Антонели беше най-бърз в третата тренировка преди Гран при на Япония във Формула 1

Кими Антонели даде най-добро време в третата свободна тренировка преди състезанието за Голямата награда на Япония във Формула 1, изпреварвайки съотборника си от Мерцедес Джордж Ръсел, който се нареди втори. Настоящият шампион Ландо Норис беше засегнат от нови проблеми в Макларън.

Антонели, който записа първата си победа във Формула 1 на последното състезание в Китай, измина 5.8-километровата писта Сузука за 1:29.362 минути, като лидерът в шампионата Ръсел изостана с 0.254 секунди.

Шарл Льоклер от Ферари завърши с трети резултат, на 0.867 секунди зад лидера, а Оскар Пиастри от Макларън бе четвърти, с повече от секунда над времето на Антонели.

Луис Хамилтън - недоволен от баланса на своето Ферари в петък, се класира пети в тренировката, докато Норис постигна шестото най-добро време, въпреки че прекара повече от половината сесия в наблюдение на събитията на екрана, докато болида му беше в бокса. Макларън преживяха тежък уикенд в Китай, когато нито един от автомобилите им не стартира в основното неделно състезание.

Нико Хюлкенберг беше седми, пред Макс Ферстапен и Габриел Бортолето, а французинът Пиер Гасли допълни челната десетка.

Темпото, демонстрирано от Мерцедес в тренировките, определи пилотите на тима като фаворити за полпозишън в квалификацията по-късно днес.

