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Кими Антонели: Ферари и Хамилтън са сериозна заплаха за титлата

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Спорт
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Лидерът в класирането при пилотите призна, че Мерцедес трябва да извлече максимума от всяка възможност преди Гран при на Австрия

Кими Антонели: Ферари и Хамилтън са сериозна заплаха за титлата

Пилотът на Мерцедес Кими Антонели призна, че битката за световната титла във Формула 1 се очертава като все по-оспорвана, след като Ферари и Люис Хамилтън намалиха изоставането си в шампионата.

След Гран при на Каталуня, където Антонели не успя да завърши състезанието, а Хамилтън триумфира, преднината на младия италианец на върха в генералното класиране се стопи до 41 точки.

"Ферари и Хамилтън със сигурност са способни да се борят за шампионската титла. Ферари разполагат с много надежден и много бърз автомобил. Трябва да се възползваме максимално от всяка възможност, която ни се отдава, а след това да покажем най-доброто от себе си. Борбата за шампионската титла определено няма да бъде лесна“, коментира Антонели, цитиран от световните медии.

През настоящия сезон Ферари демонстрира сериозен прогрес, а успехът на Хамилтън в Испания затвърди амбициите на Скудерията да се намеси активно в битката за шампионската корона.

Следващото изпитание за пилотите и отборите във Формула 1 е Гран при на Австрия, което ще се проведе на 28 юни и може да се окаже ключов етап в развитието на шампионата.

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# Андреа Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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