Кими Антонели: Ферари и Хамилтън са сериозна заплаха за титлата

Лидерът в класирането при пилотите призна, че Мерцедес трябва да извлече максимума от всяка възможност преди Гран при на Австрия
Пилотът на Мерцедес Кими Антонели призна, че битката за световната титла във Формула 1 се очертава като все по-оспорвана, след като Ферари и Люис Хамилтън намалиха изоставането си в шампионата.
След Гран при на Каталуня, където Антонели не успя да завърши състезанието, а Хамилтън триумфира, преднината на младия италианец на върха в генералното класиране се стопи до 41 точки.
"Ферари и Хамилтън със сигурност са способни да се борят за шампионската титла. Ферари разполагат с много надежден и много бърз автомобил. Трябва да се възползваме максимално от всяка възможност, която ни се отдава, а след това да покажем най-доброто от себе си. Борбата за шампионската титла определено няма да бъде лесна“, коментира Антонели, цитиран от световните медии.
През настоящия сезон Ферари демонстрира сериозен прогрес, а успехът на Хамилтън в Испания затвърди амбициите на Скудерията да се намеси активно в битката за шампионската корона.
Следващото изпитание за пилотите и отборите във Формула 1 е Гран при на Австрия, което ще се проведе на 28 юни и може да се окаже ключов етап в развитието на шампионата.