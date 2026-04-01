Кипър е изправен пред водна криза – властите затягат мерките за ограничаване на потреблението

Разширен беше обсегът на мерките за ограничаване на потреблението на вода в Кипър, съобщиха властите на острова. Според информацията, налягането на водата в популярния туристически град Ларнака вече е намалено и е започнала информационна кампания по въпроса.

Предприеманите от правителството мерки целят да се намали потреблението на вода и да се избегне възможно прекъсване на водоснабдяване през летния период. В края на март капацитетът на водните запаси на острова беше запълнен на едва 31,5 на сто, съобщават местните власти. Междувременно надеждите за попълване на запасите не са големи, тъй като дъждовният период на острова приключва най-късно през май.

В опит проблемът да бъде решен, гражданите бяха призовани да използват съвестно водата. Препоръчва се вземането на кратък душ, миялните и пералните машини да бъдат използвани само когато са пълни, а водата да не бъде използвана за миене на автомобили.

Предвижда се и изграждане на нови станции за обезсоляване на морска вода. В момента на острова функционират 12 станции, но те не са достатъчни, смятат кметове на туристически курорти в южната част на острова.