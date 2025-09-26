БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кипърският АЕЛ (Лимасол) спечели първото издание на баскетболния турнир за мъже за Купа "Стара Загора"

Спорт
АЕЛ надигра Спартак за първото място.

Снимка: bgbasket.com
Отборът на АЕЛ (Лимасол) е победител в четиристранния баскетболен турнир за мъже за Купа "Стара Загора", който се проведе вчера и днес в зала "Общинска".

Във финалната среща кипърският тим победи Спартак (Плевен) със 77:65.

Днес от 19:00 часа е срещата за третото място, в която домакините на надпреварата Берое ще излязат срещу отбора на Шумен.

Във вчерашния първи ден на надпреварата Спартак (Плевен) победи Шумен с точка разлика - 75:74, в Берое загуби от АЕЛ с 60:71.

Това са последните контролни срещи за българските отбори, които взеха участие в надпреварата за Купа "Стара Загора", преди началото на новия сезон в НБЛ, който ще започне на 4 октомври.

За спартаклии предстои началото на Европейската северна лига. На 1 октомври (сряда) Спартак ще спори Дубрава в мач от Група 3, който ще се състои в зала „Балканстрой“.

#БК АЕЛ Лимасол #БК Спартак Плевен #БК Берое Стара Загора

