Кипърският АЕЛ (Лимасол) спечели първото издание на баскетболния турнир за мъже за Купа "Стара Загора"

Отборът на АЕЛ (Лимасол) е победител в четиристранния баскетболен турнир за мъже за Купа "Стара Загора", който се проведе вчера и днес в зала "Общинска".

Във финалната среща кипърският тим победи Спартак (Плевен) със 77:65.

Днес от 19:00 часа е срещата за третото място, в която домакините на надпреварата Берое ще излязат срещу отбора на Шумен.

Във вчерашния първи ден на надпреварата Спартак (Плевен) победи Шумен с точка разлика - 75:74, в Берое загуби от АЕЛ с 60:71.

Това са последните контролни срещи за българските отбори, които взеха участие в надпреварата за Купа "Стара Загора", преди началото на новия сезон в НБЛ, който ще започне на 4 октомври.

За спартаклии предстои началото на Европейската северна лига. На 1 октомври (сряда) Спартак ще спори Дубрава в мач от Група 3, който ще се състои в зала „Балканстрой“.