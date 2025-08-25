Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига

Кирил Десподов бе големият герой за ПАОК в домакинството на АЕЛ (Лариса) от първия кръг на гръцката Супер лига.

Българинът се появи на терена на почивката и само две минути по-късно отбеляза победния гол за крайното 1:0. Андрия Живкович проби отляво и сърбинът даде пас към българския нападател. Десподов завърши от движение и не остави шанс с удара си на противниковия страж, за да поведе напред "двуглавите орли".

Десподов цяло лято лекуваше контузия, но изглежда вече започва да намира формата си. Той бе оставен на пейката в началото на мача от треньора Разван Луческу, но след неубедителното първо полувреме на своя тим, румънският специалист реши да заложи на българския национал.