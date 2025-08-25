БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кирил Десподов се завърна с гол и осигури победата за ПАОК в първия кръг на гръцката Супер лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Солун победи АЕЛ на старта на шампионата в Гърция.

кирил десподов сред голмайсторите победа паок
Снимка: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Слушай новината

Кирил Десподов бе големият герой за ПАОК в домакинството на АЕЛ (Лариса) от първия кръг на гръцката Супер лига.

Българинът се появи на терена на почивката и само две минути по-късно отбеляза победния гол за крайното 1:0. Андрия Живкович проби отляво и сърбинът даде пас към българския нападател. Десподов завърши от движение и не остави шанс с удара си на противниковия страж, за да поведе напред "двуглавите орли".

Десподов цяло лято лекуваше контузия, но изглежда вече започва да намира формата си. Той бе оставен на пейката в началото на мача от треньора Разван Луческу, но след неубедителното първо полувреме на своя тим, румънският специалист реши да заложи на българския национал.

#ПАОК Солун #Кирил Десподов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
4
Симона Пейчева: Художествената гимнастика се превърна в математика
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
5
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
6
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
6
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...

Още от: Български футбол

ЦСКА се отказа от още един ненужен
ЦСКА се отказа от още един ненужен
Ювентус откри с победа новия сезон в Серия А Ювентус откри с победа новия сезон в Серия А
Чете се за: 01:37 мин.
Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия Янис Карабельов зарадва Партизан с точка в Сърбия
Чете се за: 01:12 мин.
Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции Иван Стоянов: Имаме сили за челните позиции
Чете се за: 01:10 мин.
Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент, извинявам се на феновете Душан Керкез: Не съм имал по-труден момент, извинявам се на феновете
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене - "с кеф бих ги почерпил от тази вода"
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тинейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СОС даде единодушно зелена светлина на Васил Терзиев за избор на банка
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Детска игра с огън е причината за големия пожар край Сливен
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ