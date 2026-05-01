Китай задейства режим на нулеви мита с почти всички страни в Африка

Политиката на Китай за нулеви мита в търговията с всички страни от Африка, с които Пекин поддържа дипломатически отношения, влезе в сила днес, съобщи китайската държавна медийна група Си Джи Ти Ен.

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини, и ще продължи да действа до 30 април 2028 година.

Нулеви ставки за внос в Китай се прилагат за стоки от 33-те най-слабо страни в Африка от 1 декември 2024 г., а впоследствие към системата се присъединиха още 20 държави. Есватини е изключена от схемата, тъй като кралството официално признава Тайван и поддържа дипломатически отношения с него от 1968 година.

Първата пратка стоки, обхваната от новия режи, са 24 тона пресни ябълки от Република Южна Африка, преминали митническа проверка в пристанището на Шънчжън.

Китайските власти уточниха, че за стоките, обхванати от квоти, нулевата ставка важи само за съответната квота, а извън нея тарифите се запазват. Пекин изрази намерение да продължи преговорите и за сключване на споразумения за икономическо партньорство и с отделни африкански страни.

