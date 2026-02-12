БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Китайска сноубордистка с тежко падане по време на квалификацията в халфпайпа

От болничното легло тя публикува снимка с усмивка и съобщи, че направените прегледи не са установили сериозни травми. 

Лиу Дзиаю
Снимка: БТА
Слушай новината

Драматичен инцидент беляза квалификациите в халфпайпа при жените на Олимпийските игри в Милано/Кортина, след като китайската сноубордистка Лиу Дзиаю падна тежко при приземяване и за момент притесни всички на пистата.

33-годишната състезателка се закачи в ръба на улея след един от скоковете си, удари силно лявото си рамо и заби глава в снега. Медицинският екип реагира незабавно, а намесата продължи близо десет минути. На трибуните настъпи пълна тишина, докато парамедиците оказваха първа помощ на бившата световна шампионка и олимпийска вицешампионка от Пьонгчанг 2018. Тя беше изнесена с шейна под аплодисментите на зрителите.

За щастие, по-късно Лиу успокои феновете си. От болничното легло тя публикува снимка с усмивка и съобщи, че направените прегледи не са установили сериозни травми.

Инцидентът обаче отново насочи вниманието към рисковете в сноуборда на най-високо ниво. Само дни по-рано австралиецът Камерън Болтън претърпя тежко падане по време на тренировка по сноуборд крос. Прегледите показаха две фрактури на шията, което наложи транспортирането му с хеликоптер. Впоследствие Болтън обяви, че няма да участва на Игрите, макар състоянието му да е стабилно.

Олимпийските трасета предлагат зрелище и адреналин, но напомнят и колко тънка е границата между перфектното изпълнение и болезнената грешка. В случая с Лиу Дзиаю най-важната новина остава, че сериозната опасност е избегната.

