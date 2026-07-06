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Китайски апарат достигна астероид в близост до Земята и започна научни изследвания

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Китайският космически апарат "Тянвън-2" е достигнал близкоземния астероид Камоалева след пътуване от около 400 дни, предадоха АФП и ДПА, позовавайки се на Китайското национално космическо управление (CNSA).

Сондата се е приближила на около 20 километра до обекта, от който трябва да върне проби на Земята, и е започнала научни наблюдения. От изстрелването си миналата година тя е изминала приблизително един милиард километра.

Астероидите са скални тела, които се движат в орбита около Слънцето. Учените смятат, че пробите от тях могат да съдържат улики за зараждането и еволюцията на Слънчевата система, отбелязва АФП.

Китай изстреля "Тянвън-2" на 29 май 2025 г. Това е първата мисия на страната за събиране на проби от астероид. Сондата за първи път засече целта си миналия месец и на 7 юни извърши навигационна маневра на разстояние от около 30 000 километра, след което постепенно се приближи до астероида.

Камоалева е т.нар. квазиспътник на Земята, който орбитира около Слънцето почти синхронно с планетата. Диаметърът му е само няколко десетки метра. Някои учени смятат, че той "може да е фрагмент от Луната, изхвърлен след древен сблъсък".

Очаква се сондата "Тянвън-2" да картографира астероида и да събере проби, като използва различни техники, включително кратка маневра "докосни и тръгни" или метод за закрепване към повърхността, който все още не е тестван.

След като събере пробите, "Тянвън-2" трябва да излети отново и да изстреля от космоса модул, който ще се върне самостоятелно на Земята с ценните проби. По план той трябва да кацне на нашата планета в края на 2027 г. Така Китай ще стане третата страна в света след Япония и САЩ, събрала проби от астероид.

След приключването на фазата с астероида се очаква основният космически апарат "Тянвън-2" да продължи към комета в астероидния пояс като част от мисия, планирана да продължи около десетилетие.

От технологична гледна точка "Тянвън-2" бележи важен етап за Китай в усилията му да догони САЩ и Европа в областта на изследването на далечното космическо пространство - това отвъд Луната, отбелязват експерти, цитирани от АФП.

Китай вече е изпращал сонди за събиране на проби. През 2024 г. страната стана първата в света, върнала на Земята проби от обратната страна на Луната. Страната

Китай инвестира милиарди евро в космическата си програма и планира да изпрати тайконавти на естествения ни спътник до 2030 г.

#космически апарат #Китай

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