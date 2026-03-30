Класика изстреля футболните национали до 17 г. напред в квалификациите за Евро 2027

Българският национален отбор за юноши до 17-годишна възраст се класира за Лига А в квалификациите за европейското първенство през 2027. Футболистите на Светослав Петров отказаха Литва с 3:0 в решителен мач от група B2, който се изигра на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Така българите заеха първото място в групата. Точни за младите „лъвове“ бяха Виктор Бейков, Максимилиан Лазаров и Калоян Деянски.

Българите поведоха в резултата още в първата минута от мача. Точен беше Виктор Бейков, който откри резултата, след центриране на Иван Филипов от ъглов удар.

Максимилиан Лазаров отбеляза второто попадение за българския състав в 66-ата минута, след като получи отлична асистенция от Андрей Грозданов. Крайното 3:0 за България оформи Колоян Деянски в 84-тата минута.