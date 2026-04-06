Класика за Аталанта срещу Лече в Серия А

Отборът на Аталанта победи Лече с 3:0 като гост в мач от 31-вия кръг на италианската Серия А.

Аталанта излезе напред в резултата в 29-ата минута. Тогава гол вкара Джорджо Скалвини след асистенция на Шарл Ди Кателаре.

В началото на втората част Едерсон вкара второ попадение за тима от Бергамо, но то не бе отменено заради положение на засада на Ди Кателаре в изграждането на атаката.

Десет минути по-късно обаче Никола Кърстович, който е бивш футболист на Лече, отново получи удобна топка от Ди Кателаре, като вкара и не демонстрира радост заради уважение към предишния си отбор.

Четвърт час преди края на редовното време Джакомо Распадори оформи класическата победа след асистенция на Марио Пашалич.

Аталанта е на седма позиция с 53 точки, като има само една по-малко от Ювентус и Рома. Лече е на 18-о място в опасната зона с 27 точки, колкото има и първият тим над чертата Кремонезе.