БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Климатът – горещата истина": Сеем и жънем, но без да орем - иновативен земеделски метод се бори със сушите

Петър Желев от Петър Желев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Запази

Сушата у нас за поредна година остави зърнопроизводителите със слаби добави

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сушата у нас за поредна година остави зърнопроизводителите със слаби добави. Заради липсата на валежи беше лоша реколтата и от български дини и пъпеши. Основната причина – климатичните промени водят до неравномерно разпределение на валежите, което пречи на развитието на растенията. Бизнесът обаче се насочва към иновативна техника. В последните 10 години у нас все по-известно става консервационното земеделие, познато като способа no-till. Стопаните сеят нивите, без да ги орат и така запазват влагата в почвата, като повишават добивите От галерия.

В началото на октомври приключи жътвата на царевицата. При нормални добиви преди 10 години от 600 до 800, а някъде дори и 1000 кг на декар, сега средното ожънато количество е около 220 кг по данни на земеделското министерство. Основната причина – дългите сухи периоди.

д-р Симеон Матев, климатолог: "Не вали по-малко, но има промяна в самото разпределение на валежите за последните 15 години наблюдаваме дълги сухи периоди, последвани от ударни извалявания."

В най-засегнатия от сушата район на Добруджа общата годишна сума на валежите дори се увеличава, но в най-важните за развитието на културите периоди дъжд няма. Затова много стопани се насочват към консервационното земеделие.

Александър Китев, Асоциация на българските но-тилъри: "Реално никой не е измислил нов вид земеделие. Просто фермери по света са правили, така че са наблюдавали как го прави природата. Този вид земеделие по света се прилага повече от 40 години."

У нас no-till земеделие се прилага в последното десетилетие. Преди две години така се обработват 129 000 хектара или около 4% от всички земи, но делът им сега расте. Благодарение на този способ стопаните добиват двойно и тройно по-големи количества.

Александър Китев, Асоциация на българските но-тилъри: "Сега се сещам за едно стопанство, което е в Бяла, Русенско. От едната страна стопанството жъне 200 - 250 кг царевица, от другата страна, където е консервационното земеделие - 580, 560 това са добивите."

Модерната техника изключва всякакъв вид дълбока оран. Така се запазва влагата в почвата.

Александър Китев, Асоциация на българските но-тилъри: "При оране губим около 60 - 80 литра вода на квадратен метър. Допълнителните обработки, които са примерно дисковането, губи около 15 - 20 до 25 литра на квадратен метър. От оставената гола почва можем да загубим 100 и нагоре литра на квадратен метър. Реално това са литрите, които не достигат юли и август месец на пролетниците, за да може да се получи някакъв добив от тях."

Консервационното земеделие позволява на фермерите да използват по-малък обем техника за по-кратко време и така да пестят от разходи.

Александър Китев, Асоциация на българските но-тилъри: "Амортизациите, които са необходими в традиционното земеделие, сравнени с но-тил земеделието, падат с 70%."

Заради неравномерните валежи и проблемите с напояването единствено пшеницата от зърнените култури се развива добре през последните години.

д-р Симеон Матев, климатолог: "При всички положения това неравномерно разпределение на валежите през годината ще се запази през следващите може би 2 - 3 десетилетия."

Освен суша, климатичните промени носят у нас по-ранни слани и по-късни пролетни замръзвания. Късите и топли зими пък правят култури като ечемика неустойчиви към резки застудявания.

#"Климатът: Горещата истина" #посевите #НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

Последвайте ни

ТОП 24

Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
1
Заради силен вятър: Пренасочиха полети от летището в София
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
2
Евакуация в Румъния заради руска атака с дронове
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
4
Земетресение от 3,6 по Рихтер разлюля Благоевград
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
5
Христо Марков е новият изпълнителен директор на НАП
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка
6
Протестиращата майка Дияна Хърка прекрати гладната си стачка

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
6
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...

Още от: Още

Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.
Лили Иванова ще пее отново в парижката зала "Олимпия" на 24 май 2026 г.
Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ) Металдетектор и десетки артефакти са открити при акция в Айтоско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета
Чете се за: 00:52 мин.
Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 млн. евро ще са за всички лекари, а не само за младите Обрат със заплатите в здравеопазването: Допълнителните 260 млн. евро ще са за всички лекари, а не само за младите
Чете се за: 03:15 мин.
"Климатът – горещата истина": Миграцията на птиците и как розовото фламинго се засели трайно край Бургас "Климатът – горещата истина": Миграцията на птиците и как розовото фламинго се засели трайно край Бургас
Чете се за: 04:02 мин.
"Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто започва от България "Lord of the Dance": Източноевропейското турне на шоуто започва от България
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста Четиримата, точили гориво за 1 милион лева от "Лукойл", остават в ареста
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик Автомобил в насрещното на АМ "Тракия" вдигна на крак полицията в Пазарджик
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Опасност за шофьорите: Тунел "Дупница" на главния път...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в НС: Парламентарните комисии обсъждат план-сметката
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Предлагат единен електронен билет за влак, автобус, самолет и воден...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Кеймбриджкият речник избра думата на годината - коя е тя?
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ