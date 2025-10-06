БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ЗАПАЗЕНИ

"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в "По света и у нас" по БНТ

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Снимка: БНТ
Нова рубрика, посветена на климатичните проблеми, икономическите и социални последици, както и възможните решения, предлага на зрителите новинарският екип на Българската национална телевизия. Поредицата „Климатът: Горещата истина“ се излъчва всеки понеделник в централната емисия "По света и у нас".

Журналистите, които подготвят и реализират тематичните репортажи, преминаха програмата "Експертна и научна подкрепа за обществено отговорна журналистика по проблемите на климата" на фондация "БлуЛинк". На специален семинар редактори, репортери на "По света и у нас" и кореспонденти на БНТ в Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Благоевград работиха с български и международни експерти, за да погледнат отвъд сухата статистика и да съчетаят научните данни, политиките и личните съдби при телевизионното отразяване на едно от най-големите предизвикателства на нашето време.

В първия репортаж от рубриката "Климатът: Горещата истина" Виктор Борисов разказва за "умните" градини, които решават проблема със засушаването. Тази вечер, 6 октомври, в "По света и у нас" следва материалът на Али Мисанков за земеделците в Югозападна България, които заради промените в климата експериментират с нови култури като киви, маслини, бадеми и лимони. Ще изместят ли те традиционни плодове и зеленчуци в тези региони – гледайте в емисията "По света и у нас" от 20:00 ч. по БНТ 1.

#рубрика на БНТ #"Климатът: Горещата истина" # "По света и у нас" #климатични промени

