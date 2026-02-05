Клубовете от Англия отново са №1 по разходи за трансфери

Английските клубове за пореден път диктуваха темпото на международния трансферен пазар, като през зимния прозорец инвестираха най-сериозно в нови попълнения. Данните на ФИФА показват, че отборите от Острова са изхарчили общо 363 милиона щатски долара за футболисти, привлечени от други първенства – сума, която ги поставя далеч пред конкуренцията.

В глобален мащаб разходите за трансфери през януари достигнаха 1.95 милиарда долара, което превръща тазгодишния прозорец във втория най-скъп в историята. Единствено януари 2025 остава пред него с рекордните 2.37 милиарда, сочи проучването на световната футболна централа.

Най-голямата индивидуална сделка е дело на Тотнъм, който плати 47.1 милиона долара на Атлетико Мадрид за Конър Галахър. След него се нареждат трансферите на Тати Кастеянос в Уест Хем и на Раян в Борнемут. По отношение на общите разходи Англия отново изпревари Италия, Бразилия, Германия и Франция, които оформят челната петица за януари.

Докато при мъжете зимният прозорец заема второ място в историческата класация, в женския футбол той е безспорен лидер. Общите инвестиции достигнаха 10.8 милиона долара – ръст от 85 процента спрямо 2025 година. И тук английските клубове са начело с 5.03 милиона долара, като най-значимият трансфер е привличането на американката Сам Кофи от Манчестър Сити.