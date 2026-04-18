Иран отново затвори Ормузкия проток
Коболи детронира Зверев в Мюнхен за най-голямата победа в кариерата си

Станко Димов от Станко Димов
Италианецът е на финал на АТР 500 турнира в Мюнхен.

Флавио Коболи
Снимка: БГНЕС
Италианецът Флавио Коболи изигра един от най-силните двубои в кариерата си до момента и се класира за финала на турнира на червени кортове в Мюнхен. 16-ият в световната ранглиста Коболи детронира шампиона от миналата година и водач в схемата Александър Зверев, побеждавайки го с 6:3, 6:3 в първия полуфинал в надпреварата с награден фонд от 2.5 милиона евро.

За Коболи това беше първа победа над тенисист от Топ 5 на ранглистата. От началото на седмицата италианецът няма загубен сет, като до финала дори не му се наложи да играе тайбрек.

23-годишният тенисист впечатли с показатели срещу Зверев, записвайки 32 печеливши удара и едва 14 непредизвикани грешки.

„Това беше един от най-добрите ми двубои в Тура срещу един от най-близките ми приятели. Малко ме е срам, че го направих“, коментира Коболи след последната точка.

В неделя Коболи ще играе на петия си финал в Тура и четвърти от категория АТР 500. Неговият съперник ще бъде определен по-късно днес от дуела между Алекс Молчан (Словакия) и Бен Шелтън (САЩ).

