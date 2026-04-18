Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Рубльов и Фис се класираха за финала в Барселона след обрати

Надпреварата е от категория АТР 500 и е с награден фонд малко над 3 милиона евро.

Снимка: БГНЕС
Андрей Рубльов (Русия) и Артюр Фис (Франция) се класираха за финала на турнира на червени кортове в Барселона. Надпреварата е от категория АТР 500 и е с награден фонд малко над 3 милиона евро.

Рубльов победи в три сета сърбина Хамад Меджедович след 3:6, 6:2, 6:2. Руснакът изоставаше след първия сет, в който допусна един пробив, което бе достатъчно за успеха на младия сърбин. В следващите части обаче Рубльов четири пъти успя да пробие съперника си и така си осигури двубой за титлата в испанския град.

В другия полуфинал Артюр Фис също успя да направи обрат срещу испанеца Рафаел Ходар след оспорвана среща - 3:6, 6:3, 6:2. Фис имаше нужда от един сет да настрои играта си срещу представителя на домакините. Втората част бе много оспорвана, но Фис направи пробив за 5:3, след което изравни резултата. Той се възползва от инерцията си и бе безупречен в третия сет, в който два пъти взе подаването на Ходар. Фис бе много по-агресивният играч, като записа 28 печеливши удара срещу 11 за испанеца.

Андрей Рубльов има до момента 17 титли на единично в кариерата си, въпреки че напоследък не е убедителен и изпадна от Топ 10. Артюр Фис ще се бори общо за четвъртия си трофей в Тура.

#тенис турнир в Барселона 2026

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
2
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
В събота ще има дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
3
В събота ще има дъждовна облачност, с краткотрайни, временно...
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
4
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много сменени членове на СИК-ове
5
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
6
В Лудогорец останаха недоволни от програмата

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
4
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: ATP

Коболи детронира Зверев, ще спори за трофея в Мюнхен с Бен Шелтън
Коболи детронира Зверев, ще спори за трофея в Мюнхен с Бен Шелтън
Рубльов заслужи място на полуфиналите в Барселона Рубльов заслужи място на полуфиналите в Барселона
Чете се за: 00:47 мин.
Александър Зверев с нова крачка към трофея в Мюнхен Александър Зверев с нова крачка към трофея в Мюнхен
Чете се за: 01:07 мин.
Алкарас и Джокович няма да играят в Мадрид заради контузии Алкарас и Джокович няма да играят в Мадрид заради контузии
Чете се за: 01:37 мин.
Контузия поставя под въпрос участието на Новак Джокович в Мадрид Контузия поставя под въпрос участието на Новак Джокович в Мадрид
Чете се за: 01:35 мин.
Лоренцо Музети и Андрей Рубльов се класираха за четвъртфиналите на турнир в Барселона Лоренцо Музети и Андрей Рубльов се класираха за четвъртфиналите на турнир в Барселона
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Иран отново затвори Ормузкия проток
Иран отново затвори Ормузкия проток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100% Машините за гласуване са проверени и инсталирани на 100%
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на членове на СИК-ове
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат в последния момент
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Ден преди вота: Сандански, Петрич, Кресна и Благоевград с най-много...
Чете се за: 02:12 мин.
Регионални
Изборите в Турция: В Истанбул ще се гласува само в 7 секции
Чете се за: 02:50 мин.
Парламентарни Избори 2026
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия"...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
