Контузия поставя под въпрос участието на Новак Джокович в Мадрид

Новак Джокович остава под сериозна въпросителна за участието си в предстоящия Мастърс турнир в Мадрид, след като продължава да се бори с физически проблеми.

38-годишният сърбин пропусна надпреварите в Маями и Монте Карло заради травма в рамото, а самият той призна, че все още не е сигурен дали ще бъде готов за завръщане на корта в испанската столица.

"Надявам се да участвам тук, работя върху това. Не съм сигурен дали ще е възможно. Изпитвам трудности с контузия, така че се опитвам да се справя с нея“, заяви Джокович пред Movistar+.

Сърбинът бе в Мадрид през седмицата, където изгледа двубой от Евролигата между Реал Мадрид и Цървена звезда в компанията на Лука Дончич, като използва паузата в състезателния си график, за да се възстановява и да следи други спортове.

От началото на сезона Джокович достигна до финала на Australian Open, където отстъпи на Карлос Алкарас, а впоследствие загуби и от Джак Дрейпър на турнира в Индиън Уелс.

Мастърсът в Мадрид стартира на 22 април, а жребият за надпреварата ще бъде изтеглен в понеделник. Турнирът е сред последните големи тестове преди Ролан Гарос, където Джокович ще преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем.