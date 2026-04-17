БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контузия поставя под въпрос участието на Новак Джокович в Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът продължава да изпитва физически проблеми и не е сигурен за участие преди Ролан Гарос

Слушай новината

Новак Джокович остава под сериозна въпросителна за участието си в предстоящия Мастърс турнир в Мадрид, след като продължава да се бори с физически проблеми.

38-годишният сърбин пропусна надпреварите в Маями и Монте Карло заради травма в рамото, а самият той призна, че все още не е сигурен дали ще бъде готов за завръщане на корта в испанската столица.

"Надявам се да участвам тук, работя върху това. Не съм сигурен дали ще е възможно. Изпитвам трудности с контузия, така че се опитвам да се справя с нея“, заяви Джокович пред Movistar+.

Сърбинът бе в Мадрид през седмицата, където изгледа двубой от Евролигата между Реал Мадрид и Цървена звезда в компанията на Лука Дончич, като използва паузата в състезателния си график, за да се възстановява и да следи други спортове.

От началото на сезона Джокович достигна до финала на Australian Open, където отстъпи на Карлос Алкарас, а впоследствие загуби и от Джак Дрейпър на турнира в Индиън Уелс.

Мастърсът в Мадрид стартира на 22 април, а жребият за надпреварата ще бъде изтеглен в понеделник. Турнирът е сред последните големи тестове преди Ролан Гарос, където Джокович ще преследва рекордна 25-а титла от Големия шлем.

#Мастърс в Мадрид 2026 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Още от: ATP

Лоренцо Музети и Андрей Рубльов се класираха за четвъртфиналите на турнир в Барселона
Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Мюнхен с убедителна победа Александър Зверев продължава защитата на титлата си в Мюнхен с убедителна победа
Чете се за: 00:57 мин.
Рекорден награден фонд на „Ролан Гарос“ Рекорден награден фонд на „Ролан Гарос“
Чете се за: 01:27 мин.
Рафаел Ходар продължава победния си ход в Барселона, Де Минор отпадна изненадващо Рафаел Ходар продължава победния си ход в Барселона, Де Минор отпадна изненадващо
Чете се за: 02:07 мин.
Стефанос Циципас отпадна драматично в Мюнхен след доиграване на мача в два дни Стефанос Циципас отпадна драматично в Мюнхен след доиграване на мача в два дни
Чете се за: 01:47 мин.
Джейми Мъри сложи край на кариерата си след 34 титли в тениса на двойки Джейми Мъри сложи край на кариерата си след 34 титли в тениса на двойки
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
10-дневно примирие: Ще седнат ли на една маса Израел и Ливан?
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ