Тръмп обяви 10-дневно примирие между Израел и Ливан
Лоренцо Музети и Андрей Рубльов се класираха за четвъртфиналите на турнир в Барселона

Двамата постигнаха убедителни победи в два сета.

Лоренцо Музети
Снимка: БГНЕС
Поставеният под №2 в схемата Лоренцо Музети се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите АТР 500 в Барселона.

В среща от втория кръг италианецът надигра Корентен Муте от Франция с 6:3, 6:4 за час и 42 минути.

Музети реши и двата сета с късни пробиви, след като преди това бе сериозно затрудняван от винаги енергичния Муте. Французинът обаче пропусна няколко добри шанса да реализира пробив в първия сет, а това, че стигна до такъв в началото на втория сет, не му помогна особено, тъй като Музети направи рибрейк за 1:1.

За място на полуфиналите Музети ще играе с Артур Фис или Брендън Накашима.

Място сред най-добрите осем намери и Андрей Рубльов. Руснакът, който е поставен под №5, спечели с 6:2, 6:3 срещу Лоренцо Сонего от Италия.

Рубльов имаше проблеми само в началото на първия сет, когато допусна изоставане от 0:2 гейма, но спечели следващите осем, с което пречупи съпротивата на Сонего.

Съперник на руснака на четвъртфиналите ще бъде чехът Томаш Махач, който се класира без игра заради отказване на испанеца Карлос Алкарас.

#ATP 500 в Барселона #Лоренцо Музети #Андрей Рубльов

