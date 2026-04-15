Алкарас се отказа от турнира в Барселона

Карлос Алкарас се отказа от участие в турнира в Барселона, след като е преминал медицински преглед на дясната китка, съобщиха организаторите.

Световният №2 в ранглистата на ATP победи Ото Виртанен в първия кръг с 6:4, 6:2, но няма да излезе за двубоя си от втория кръг срещу Томаш Махач.

Испанецът достигна до финала на турнира в Монте Карло миналата седмица, където отстъпи на Яник Синер в директен сблъсък за първото място в световната ранглиста.

Алкарас имаше шанс да си върне лидерската позиция именно в Барселона, но само при спечелване на титлата. В момента той изостава с 390 точки от големия си съперник.

До момента през сезона 22-годишният тенисист има впечатляващ баланс от 22 победи и 3 загуби, като вече триумфира на Australian Open и в Доха.

След отказването на Алкарас, Томаш Махач се класира директно за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Андрей Рубльов или Лоренцо Сонего.