Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и...
Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда
Андрей Гюров: Има информация за огромна сума фалшиви...
След вота в Унгария: Реакциите в Европа
Алкарас се отказа от турнира в Барселона

Световният №2 в ранглистата на ATP победи Ото Виртанен в първия кръг с 6:4, 6:2, но няма да излезе за двубоя си от втория кръг срещу Томаш Махач.

Карлос Алкарас се отказа от участие в турнира в Барселона, след като е преминал медицински преглед на дясната китка, съобщиха организаторите.

Испанецът достигна до финала на турнира в Монте Карло миналата седмица, където отстъпи на Яник Синер в директен сблъсък за първото място в световната ранглиста.

Алкарас имаше шанс да си върне лидерската позиция именно в Барселона, но само при спечелване на титлата. В момента той изостава с 390 точки от големия си съперник.

До момента през сезона 22-годишният тенисист има впечатляващ баланс от 22 победи и 3 загуби, като вече триумфира на Australian Open и в Доха.

След отказването на Алкарас, Томаш Махач се класира директно за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Андрей Рубльов или Лоренцо Сонего.

Джейми Мъри сложи край на кариерата си след 34 титли в тениса на двойки
Джейми Мъри сложи край на кариерата си след 34 титли в тениса на двойки
Бен Шелтън ще премери сили срещу талант №1 на Бразилия
Карлос Алкарас се завърна към победите на родна земя
Александър Зверев стартира трудно, но успешно в Мюнхен
Музети и Де Минор с летящ старт в Барселона
Яник Синер благодари на феновете след триумфа в Монте Карло
