Рубльов заслужи място на полуфиналите в Барселона

Представителят на Русия Андрей Рубльов се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Барселона. Надпреварата се провежда на клей и е с награден фонд близо 3 милиона евро. Рубльов се наложи над Томаш Махач от Чехия с 6:4, 6:3.



В битка за финала Рубльов ще се изправи срещу сърбина Хамад Меджедович, който надигра португалеца Нуно Боржеш със 7:6 (6), 6:2 за малко повече от час и половина на корта.

В другия полуфинал ще играят французинът Артюр Фис и Рафаел Ходар от Испания. Фис победи италианеца Лоренцо Музети с 6:3, 6:4. Ходар се наложи над британеца Камерън Нори с 6:3, 6:2 за по-малко от час и 10 минути.