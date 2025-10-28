БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на...
Чете се за: 00:45 мин.
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 03:40 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда отказаха и АСВЕЛ в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Баскетболният национал допринесе за петия пореден успех на "звездашите" в турнира на богатите.

Коди Милър-Макинтайър
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда повалиха още един съперник в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници сразиха АСВЕЛ Вильорбан със 79:65 в мач от седмия кръг. В "Белградска Арена" баскетболистите на Саша Обрадович не срещнаха проблеми в огромна част от срещата по пътя към петия пореден успех в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и допринесе за още една вярна стъпка на сърбите в турнира на богатите. Българският национал бе близо до дабъл-дабъл. Гардът завърши с 8 точки, 3 борби и 7 асистенции за 28 игрови минути. При стрелбата си той бе 3/4 от средно разстояние, 0/5 зад дъгата и 2/5 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Звездашите" имат на сметката си пет победи и две загуби, а момчетата на Пиерик Пупет са с огледален баланс. На 30 октомври (четвъртък) Милър-Макинтайр и компания ще срещнат Макаби Тел Авив в Белград. От своя страна АСВЕЛ ще гостува на Жалгирис в същия ден.

Стартът премина при поделено надмощие и честата смяна на водачеството затвърди тези думи. Домакините обаче разчитаха на доста по-сериозен арсенал в нападение и се откъснаха 4 точки след 10 минути игра.

Началото на втората част бе идентично с първата до известна степен. Чима Монеке имаше други планове и почти собственоръчно наруши статуквото, за да могат сърбите да овладеят инициативата и се изстрелят на голямата почивка при 39:25.

„Звездашите“ рядко изпитваха колебания и при подновяването на играта, което бе в основата на това да останат в ролята на убедителни лидери. Французите все по-трудно намираха противодействие и отборът от Белград се откъсна с 22 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка не се случи нищо по-интересно и това бе всичко.

Чима Монеке регистрира 24 точки и 7 борби за участника в Адриатическата лига. Семи Оджелей и Огиен Добрич завършиха с по 11 точки.

Мелвин Ажинса отвърна с 13 точки за АСВЕЛ, Мбайе Ндие добави 10.

