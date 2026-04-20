Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда загубиха дербито срещу Партизан в Адриатическата лига

Баскетболният национал Коди Милър-Макинтайър и клубният му отбор Цървена звезда отстъпиха пред Партизан със 74:81 като гости в сръбското дерби от осмия кръг във втория етап на Адриатическата лига при мъжете.

Цървена звезда прекъсна позитивната си серия в турнира и заема четвърта позиция във временното класиране с 18 победи и 6 поражения, колкото има и третият Будучност, докато Партизан постигна втори пореден успех и е начело с актив 21-3.

Коди Милър-Макинтайър се отчете с 9 точки, 5 борби и 5 асистенции за 28 минути на терена за Звезда, а най-резултатен за тима бе Чима Монеке с 19 точки и 5 борби.

Партизан изигра по-добро първо полувреме, след което водеше с 50:37. Съставът на Цървена звезда намали изоставането си в третата част на срещата, която по-рано неуспешно се бе опитал да отложи. Преди заключителните 10 минути резултатът бе 64:58, а Партизан удържа успеха.

За победителите Айзък Бонга реализира 16 точки, 7 борби и 3 асистенции.

Сега за Цървена звезда предстои плейофен двубой за влизане в топ 8 на Евролигата, като утре (21 април) ще гостува на Барселона в Испания.