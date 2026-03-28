С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 05:10 мин.

Коди Милър-Макинтайър отново беше на ниво, но Цървена звезда загуби от Барселона в баскетболната Евролига

Натурализираният американец Милър-Макинтайър реализира 13 точки, 7 борби, 7 асистенция и 1 открадната топка за малко повече от 39 минути на терена срещу каталунския гранд.

Коди Милър-Макинтайър
Снимка: X / @kkcrvenazvezda
Българският национал Коди Милър-Макинтайър отново беше на ниво, но сръбският му тим Цървена звезда загуби от испанския Барселона с 88:92 след продължение като гост в двубой от 34-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Звезда допусна трето поражение в последните си пет мача и заема девето място във временното класиране с актив 19-15. След третия си пореден успех тимът на Барселона се намира на осма позиция с 20 победи и 14 загуби.

Гостите от Белград изравниха за 75:75 в края на редовните 40 минути, но впоследствие отстъпиха в допълнителните пет минути. Най-резултатен за домакините беше Уил Клайбърн с 18 точки.

Другият сръбски участник в Евролигата Партизан надделя над испанския Валенсия със 110:104 също след продължение. Макар и на 14-о място Партизан удължи победната си серия и вече има баланс от 14-20. Отборът на Валенсия е четвърти в подреждането с 21 успеха и вече 13 поражения.

Стърлинг Браун се отличи с 31 точки и 7 борби за успеха на белградския състав.

В други мачове от вечерта в Евролигата испанският Баскония нанесе втора поредна загуба на израелския Апоел Тел Авив със 118:109, Панатинайкос победи Монако със 107:97 в гръцката столица Атина след 25 точки, 3 борби и 5 асистенции на Кендрик Нън, а литовският Жалгирис се наложи при гостуването си на шампиона Фенербахче с 92:82 в Турция.

Начело във временното класиране остава Фенербахче с 23 победи и вече 11 загуби, следван от Олимпиакос и Реал Мадрид с актив 22-12.

