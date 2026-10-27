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Когато кравите летят: Летище Рига започва износ на живи животни по въздух

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Два пробни полета с 240 млади крави от Естония до Узбекистан поставят началото на нова транспортна услуга

кравите летят летище рига започва износ живи животни въздух
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Този месец от летище Рига бяха осъществени два пробни полета с живи животни до Централна Азия. Общо 240 млади крави от Естония бяха транспортирани до Ташкент, столицата на Узбекистан, съобщи Латвийското радио на 26 октомври.

Първите полети станаха възможни след адаптиране на инфраструктурата на товарния терминал на компанията „AG Handlings“, която обслужва въздушни товари. В съответствие с ветеринарните изисквания и стандартите за хуманно отношение към животните е обособена специализирана зона за прехвърлянето им между различните видове транспорт.

Директорът на компанията Янис Каудзе обясни, че интересът към новия маршрут се е появил още през пролетта. Естонски фермери потърсили възможност да изнасят добитъка си през Рига към държави от Централна Азия, включително Узбекистан, където животните се купуват за увеличаване на стадата.

През последните години транспортирането на добитък от балтийските държави до Централна Азия е по-трудно. Наземният транзит през Русия вече не е възможен, а алтернативните маршрути през други европейски летища удължават значително пътуването.

Въздушният транспорт през Рига съкращава времето за превоз и ограничава периода, през който животните са в транзит, което може да подобри и условията за тяхното транспортиране.

Интересът към новата услуга нараства, а според Янис Каудзе търсенето може да остане високо и в дългосрочен план.

„Предимството за животните е, че ги разтоварваме от камиона в рамките на два до два часа и половина и ги прехвърляме в специални контейнери, които произвеждаме на място. След това полетът до Ташкент продължава само четири-пет часа. Животните се разтоварват и продължават към новия си дом с друг транспорт.

Ако пътуването се извършваше по суша, то можеше да продължи до месец. Разбира се, въздушният превоз е по-скъп, но вече организирахме два полета. Две пратки в момента са под карантина в стопанствата на фермерите, а до края на месеца са планирани още седем“, посочи Каудзе.

Компанията планира да разшири дейността си и да приема животни не само от Балтийските държави, но и от Полша и Австрия. Така летище Рига може да се превърне в допълнителен изходен пункт за износ на добитък към пазарите в Централна Азия.

Разходите за транспорт обикновено се поемат от купувача. Възможността за въздушен износ обаче се приема положително и от латвийските животновъди, тъй като им дава достъп до нови пазари.

Всяка година от Латвия се изнасят около 30 000 живи животни – приблизително половината от телетата, родени в страната. Значителна част от тях се продават директно чрез аукционния пазар за добитък, обясни фермерът Каспарс Адамс.

Според него ще е необходимо време, докато клиентите свикнат с възможността животни да бъдат превозвани със самолет от Балтийските държави.

„През последните 36 години в региона не е имало подобна практика, с изключение на Литва, която преди 15 - 20 години е изнасяла телета за Израел. Затова идеята животни да се транспортират по въздух все още е необичайна за нас. Сега обаче тази възможност вече съществува.

Едно от най-известните летища в Европа за превоз на животни е в Белгия, откъдето те се изпращат до различни части на света. Смятам, че и Рига има голям потенциал да се утвърди като важен център. Нужно е просто време, за да разберат клиентите какви възможности предлага.

Всяка доставка е предимство, защото местният ни пазар е твърде малък. Както изглежда, всички сектори разчитат основно на износа“, коментира Адамс.

По материал на LSM English (Латвийското обществено радио и телевизия) и Sintija Ambote, Латвийско радио.

Публикувано на 26 октомври 2026 г., 14:37 ч.

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