Кои са най-добрите дестинации в Европа за зимния туризъм

Въпреки че до зимата остават още три месеца, опитните пътешественици започват да се подготвят за зимни пътувания отрано, особено ако планират почивката си по време на празничния сезон.

Експерти от Lonely Planet, най-голямото издание за пътувания в света, вече са посочили най-добрите места в Европа за пътуване през предстоящата зима.

„Макар че голяма част от континента може да е студена, зимата в Европа предлага на пътешествениците безброй възможности за перфектно бягство. Прегърнете студа, като наблюдавате Северното сияние над снежните пейзажи на Лапландия. Или избягайте от него, като се отправите към плажовете на Фуертевентура, за да се печете на слънце“, интригуват авторите на селекцията.

Те също така препоръчват да се обмисли пътуване през ниския зимен сезон (януари-февруари), което предлага възможност да се разгледат някои от най-популярните дестинации в Европа без тълпите.

Ето и 13-те най-добри дестинации в Европа за посещение през зимата

1. Кападокия, Турция: за снежни пейзажи и подземни изследвания.

2. Фуертевентура, Канарски острови, Испания: за зимна почивка на плажа.

3. Ерири (Сноудония), Уелс: за зимни спортове.

4. Билбао, Испания: за изкуство и прясна храна.

5. Мадейра, Португалия: за активен отдих на открито в топло време.

6. Лазурен бряг, Франция: за бляскаво бягство извън сезона.

7. Баварските Алпи, Германия: за посещение на заснежени приказни замъци.

8. Санторини, Гърция: за бягство на гръцки остров без тълпи.

9. Алентежу, Португалия: За любителите на виното.

10. Лион, Франция: за гастрономи.

11. Чинкуе Тере, Италия: за незабравима италианска ваканция без тълпи.

12. Будапеща, Унгария: за релакс в горещи извори и термални бани.

13. Лапландия, Финландия: за наблюдение на Северното сияние.