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Британският премиерски котарак Лари е претърпял операция, но вече се чувства добре

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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британският премиерски котарак лари претърпял операция вече чувства добре
Снимка: БТА
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Ведомственият котарак в канцеларията на британските премиери Лари е претърпял операция, но вече е добре.

Лари е бил опериран, за да му бъде отстранена киста. Той вече се е прибрал у дома и отново обикаля на воля из и около канцеларията на премиера и се е посветил на основната си задача да лови мишки.

Лари е на 19 години. Тази година се навършиха 15 години, откакто той живее на "Даунинг стрийт" 10, където през този период се смениха редица премиери – Дейвид Камерън, Тереза Мей, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Риши Сунак, Киър Стармър, а сега на власт е Анди Бърнам.

#британски премиер #операция #котаракът Лари

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